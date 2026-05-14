Крымчанина осудили за мошенничество с социальным контрактом на 350 000 рублей

Кировский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении 46-летнего жителя села Яркое Поле, признанного виновным в мошенничестве при получении социальных выплат, совершенном в крупном размере. Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Судом установлено, что в августе 2023 года у подсудимого возник преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках программы социальной адаптации. Осознавая, что его семья имеет право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта как малоимущая, подсудимый решил предоставить в уполномоченный орган заведомо ложные сведения.

4 октября 2023 года подсудимый обратился в Управление социальной защиты населения администрации Кировского района с заявлением о заключении социального контракта, представив бизнес-план, согласно которому он намеревался приобрести оборудование для производства строительных металлических конструкций и водосточных систем вентиляции на сумму 350 000 рублей. При этом он был предупрежден об уголовной ответственности за предоставление недостоверных сведений.

12 октября 2023 года на основании представленных документов с подсудимым был заключен социальный контракт, и 20 октября 2023 года на его банковский счет из бюджета Республики Крым поступили денежные средства в размере 350 000 рублей.

Вместо приобретения оборудования для производства подсудимый, продолжая реализовывать преступный умысел, обратился к своему знакомому с просьбой выдать фиктивные кассовые чеки на приобретение оборудования на общую сумму 350 000 рублей. Знакомый, не осведомленный о преступных намерениях, согласился и выдал чеки, хотя фактически никакого оборудования не продавал. Полученные фиктивные чеки подсудимый предоставил в Управление социальной защиты населения для отчета о целевом использовании средств.

Фактически денежные средства были потрачены подсудимым на продукты питания и одежду для семьи. Производственную деятельность он не начинал, оборудование не приобретал, поскольку, как пояснил в суде, после более детального изучения вопроса понял, что не сможет конкурировать с крупными производителями.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Ущерб, причиненный бюджету Республики Крым, добровольно возместил.

Приговор суда не вступил в законную силу.

