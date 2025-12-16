Крымчанина задержали за призывы нанести удар БПЛА по Параду Победы на Красной Площади

С тегами: УФСБ России в Крыму и в Севастополе

13 декабря – День Андрея Первозванного. А не хотите ли суженого увидеть?

Узнайте больше: 13 декабря – День Андрея Первозванного. А не хотите ли суженого увидеть?

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.