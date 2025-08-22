Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчанка Александра Удовиченко — победительница конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства
Новости Республики
Крымчанка Александра Удовиченко - победительница конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Крымчанка Александра Удовиченко — победительница конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:46 22.08.2025

Глава Республики Крым поздравил в своем Telegram-канале крымчанку Александру Удовиченко с победой в конкурсе детских инициатив в сфере развития культуры и искусства, который состоялся в рамках IV Международного детского культурного форума. Как уточнил Сергей Аксёнов, в этом году конкурс был посвящен 80-летию Великой Победы. В городе Москве награду юной крымчанке вручила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Проект Александры «Улицы моего города» предусматривает создание сайта (мобильного приложения) с интеллектуальной картой. На ней будут отмечены улицы Симферополя, названные в честь выдающихся исторических личностей, внесших вклад в развитие культуры и искусства. Поздравляю с заслуженной победой! Мы гордимся достижениями талантливых крымчан и всегда поддерживаем нашу молодежь, – отметил Глава республики.

По информации Сергея Аксёнова, всего на участие в конкурсе была подана 41 заявка со всей России. В финал вышли 4 проекта, которые удостоились дипломов лауреата. Победители получат финансовую поддержку от Министерства культуры РФ на дальнейшую реализацию своей идеи.

Александре Удовиченко 17 лет, проживает в Симферополе. Она выпускница Таврической школы-гимназии № 20 им. святителя Луки Крымского, член Малой академии наук, активная участница многих патриотических и краеведческих проектов, конкурсов чтецов, слетов юных журналистов, дипломант и призер значимых фестивалей. В этом году девушка поступила на исторический факультет Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

Узнайте больше:  В Феодосии строят школу на 800 мест

СПРАВКА. Международный детский культурный форум – знаковое событие в сфере культуры, которое объединяет начинающих музыкантов, художников, литераторов, кинематографистов, деятелей театрального и циркового искусства из разных уголков России и зарубежья. В этом году на форум приехали почти 2 тыс. ребят из 17 стран мира, в том числе из Абхазии, Армении, Белоруссии, Кубы, Омана, Сербии, Турции. Республику Крым представляет делегация из 12 крымчан из Симферополя, Ялты, Евпатории, Керчи и Коктебеля, учащихся школ, детских школ искусств, Симферопольского музучилища им. П.И. Чайковского.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x