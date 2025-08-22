Крымчанка Александра Удовиченко — победительница конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства

Проект Александры «Улицы моего города» предусматривает создание сайта (мобильного приложения) с интеллектуальной картой. На ней будут отмечены улицы Симферополя, названные в честь выдающихся исторических личностей, внесших вклад в развитие культуры и искусства. Поздравляю с заслуженной победой! Мы гордимся достижениями талантливых крымчан и всегда поддерживаем нашу молодежь, – отметил Глава республики.

По информации Сергея Аксёнова, всего на участие в конкурсе была подана 41 заявка со всей России. В финал вышли 4 проекта, которые удостоились дипломов лауреата. Победители получат финансовую поддержку от Министерства культуры РФ на дальнейшую реализацию своей идеи.

Александре Удовиченко 17 лет, проживает в Симферополе. Она выпускница Таврической школы-гимназии № 20 им. святителя Луки Крымского, член Малой академии наук, активная участница многих патриотических и краеведческих проектов, конкурсов чтецов, слетов юных журналистов, дипломант и призер значимых фестивалей. В этом году девушка поступила на исторический факультет Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

СПРАВКА. Международный детский культурный форум – знаковое событие в сфере культуры, которое объединяет начинающих музыкантов, художников, литераторов, кинематографистов, деятелей театрального и циркового искусства из разных уголков России и зарубежья. В этом году на форум приехали почти 2 тыс. ребят из 17 стран мира, в том числе из Абхазии, Армении, Белоруссии, Кубы, Омана, Сербии, Турции. Республику Крым представляет делегация из 12 крымчан из Симферополя, Ялты, Евпатории, Керчи и Коктебеля, учащихся школ, детских школ искусств, Симферопольского музучилища им. П.И. Чайковского.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым