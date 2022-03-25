Крымчанка Ани Палян завоевала две золотые медали чемпионата России

Заслуженный мастер спорта по плаванию Ани Палян завоевала две золотые медали на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением ОДА. Соревнования завершились в Краснодаре.

Опытнейшая крымская спортсменка оказалась лучшей на дистанции 50 метров сразу в двух разделах программы: «вольный стиль» и «баттерфляй», — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.

Всего в соревнованиях приняли участие 188 спортсменов из 34 регионов России, в том числе 26 Заслуженных мастеров спорта, 11 мастеров спорта международного класса и 81 мастер спорта России.