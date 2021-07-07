Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | Крымчанка Дарина Бойкова – победитель Всероссийских соревнований по академической гребле

crimeapress_news



«Верево Сити»
Крымчанка Дарина Бойкова – победитель Всероссийских соревнований по академической гребле
фото: Федерация гребного спорта Крыма

Крымчанка Дарина Бойкова – победитель Всероссийских соревнований по академической гребле

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 20:47 07.07.2021

2-5 июля в Казани прошли Всероссийские соревнования по академической гребле среди юношей и девушек до 19 лет. Эти соревнования являлись отборочными на первенства Европы и мира среди спортсменов до 19 лет.

Сборную Крыма на них представляла Дарина Бойкова из Сакского района. Спортсменка в двойке парной со своей напарницей Дианой Плиевой победили в финальном заезде на дистанции 2000 метров с результатом 7 мин. 53 сек. Спортсменки подтвердили свое лидерство в данном классе и будут представлять Россию на двух международных стартах, — сообщает «Крымский спорт».

Первенство Европы до 19 лет должно было пройти 22-23 мая в немецком Мюнхене, но из-за ограничений по COVID-19 соревнования были перенесены на осень.

Первенство мира до 19 лет запланировано на 11-15 августа в болгарском Пловдиве, по последней информации, оно пройдет в установленные сроки.

Крымчанка Дарина Бойкова – победитель Всероссийских соревнований по академической гребле

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.