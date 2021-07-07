Крымчанка Дарина Бойкова – победитель Всероссийских соревнований по академической гребле

2-5 июля в Казани прошли Всероссийские соревнования по академической гребле среди юношей и девушек до 19 лет. Эти соревнования являлись отборочными на первенства Европы и мира среди спортсменов до 19 лет.

Сборную Крыма на них представляла Дарина Бойкова из Сакского района. Спортсменка в двойке парной со своей напарницей Дианой Плиевой победили в финальном заезде на дистанции 2000 метров с результатом 7 мин. 53 сек. Спортсменки подтвердили свое лидерство в данном классе и будут представлять Россию на двух международных стартах, — сообщает «Крымский спорт».

Первенство Европы до 19 лет должно было пройти 22-23 мая в немецком Мюнхене, но из-за ограничений по COVID-19 соревнования были перенесены на осень.

Первенство мира до 19 лет запланировано на 11-15 августа в болгарском Пловдиве, по последней информации, оно пройдет в установленные сроки.