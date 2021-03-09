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Крымчанка Дарья Власова взяла "золото" Первенства ЮФО по дзюдо

Крымчанка Дарья Власова взяла «золото» Первенства ЮФО по дзюдо

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 11:08 09.03.2021

Первенство Южного Федерального округа России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет принесло воспитаннице Ялтинской Федерации дзюдо Дарьи Власовой золотую медаль.

С 5 по 8 марта в городе Армавир прошло Первенство Южного Федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет ( 2007 -2008 г.р). В соревновании в составе сборной Республики Крым приняли участие спортсменки Ялтинской Федерации дзюдо, воспитанницы ГБУ РК «Спортивная школа № 6», ДЮСК «Титан», МБУДО ДЮЦФС. Ялтинская спортсменка, воспитанница ГБУ РК «Спортивная школа № 6»  Дарья Власова завоевав  в упорной борьбе золотую медаль   поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. Серебро своей команде  принесла  Александра Волокитина, и бронзовую медаль добыла  Мария Терещенко. Спортсменов подготовили тренера: Владимир и Сергей Рыбальченко, Дмитрий Данилишин, Оксана Лепейко и Екатерина Ружавница, — озвучили итоги соревнований в пресс-службе Ялтинской Федерации дзюдо.

Крымчанка Дарья Власова взяла "золото" Первенства ЮФО по дзюдо Крымчанка Дарья Власова взяла "золото" Первенства ЮФО по дзюдо Крымчанка Дарья Власова взяла "золото" Первенства ЮФО по дзюдо Крымчанка Дарья Власова взяла "золото" Первенства ЮФО по дзюдо Крымчанка Дарья Власова взяла "золото" Первенства ЮФО по дзюдо Крымчанка Дарья Власова взяла "золото" Первенства ЮФО по дзюдо

фото: пресс0служба Ялтинской Федерации дзюдо

Крымчанка Дарья Власова взяла "золото" Первенства ЮФО по дзюдо

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