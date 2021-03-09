Крымчанка Дарья Власова взяла «золото» Первенства ЮФО по дзюдо

Первенство Южного Федерального округа России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет принесло воспитаннице Ялтинской Федерации дзюдо Дарьи Власовой золотую медаль.

С 5 по 8 марта в городе Армавир прошло Первенство Южного Федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет ( 2007 -2008 г.р). В соревновании в составе сборной Республики Крым приняли участие спортсменки Ялтинской Федерации дзюдо, воспитанницы ГБУ РК «Спортивная школа № 6», ДЮСК «Титан», МБУДО ДЮЦФС. Ялтинская спортсменка, воспитанница ГБУ РК «Спортивная школа № 6» Дарья Власова завоевав в упорной борьбе золотую медаль поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. Серебро своей команде принесла Александра Волокитина, и бронзовую медаль добыла Мария Терещенко. Спортсменов подготовили тренера: Владимир и Сергей Рыбальченко, Дмитрий Данилишин, Оксана Лепейко и Екатерина Ружавница, — озвучили итоги соревнований в пресс-службе Ялтинской Федерации дзюдо.