Крымчанка Елизавета Куклишина победила в финале первого Всероссийского фестиваля патриотического рэпа

На Краснодарского государственного института культуры прошел финал Всероссийского фестиваля патриотического рэпа по Южному федеральному округу. Елизавета Куклишина в составе творческой команды с композицией «Крым» стала победительницей первого Всероссийского фестиваля патриотического рэпа в Южном Федеральном округе. Клип — ЗДЕСЬ.

Авторы первой конкурсной работы пошли на эксперимент и соединили мелодичный вокал и рэп. В состав творческой команды вошли Елизавета Куклишина, YOFU (Кирилл Баженин), ROSSLOVE (Ростислав Степаненко), SherbaK (Никита Щербак), Tanemas (Акмал Кахаров). Также над проектом работали Александр Новиков (Режиссер), Александр Ермолов (Музыка), Татьяна Фролова и Евгения Обручева (Текст), Иван Пугачёв (Монтаж), при непосредственном участии Крымского Киномедиацентра.

Первый Всероссийский фестиваль патриотического рэпа проводится в рамках реализации программы патриотического воспитания и развития музыкальной культуры среди молодежи в субъектах Российской Федерации. Организаторами выступают Федеральное казначейство и Центральный спортивный клуб финансово-экономических органов и РОО «Динамо» №33 ОГО Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Победители в федеральных округах выступят в финале, который запланирован на гала-концерте в рамках молодежного фестиваля «Таврида-Арт».

Елизавета Куклишина занимается вокалом уже седьмой год. Родители Лизы несут нелегкую службу в составе организаций, подведомственных министерству чрезвычайных ситуаций Республики Крым: мама является старшей смены в центре обработки вызовов Системы 112, а папа — уже несколько лет работает оперативным дежурным ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Девочка регулярно участвует в конкурсах и имеет много республиканских и международных наград. В 2017 году она стала полуфиналисткой 4 сезона проекта «Голос. Дети». В 2018 году исполнительница попала в финал национального отбора Детского Евровидения 2018 и стала полуфиналисткой Детской новой Волны 2018.