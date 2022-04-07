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Крымчанка Елизавета Орлова завоевала «золото» на чемпионате России по легкой атлетике

Крымчанка Елизавета Орлова завоевала «золото» на чемпионате России по легкой атлетике

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:34 07.04.2022

Воспитанница симферопольской спортивной школы Елизавета Орлова завоевала три золотые медали на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов. Об этом сообщила начальник управления молодёжи, спорта и туризма администрации Симферополя Елена Шапилова.

В московском легкоатлетическом манеже Олимпийского центра имени братьев Знаменских состоялся XXXI чемпионат России по легкой атлетике в помещении среди ветеранов. На старт сезона вышло рекордное количество участников – 471 спортсмен из 57 субъектов Российской Федерации.

Республику Крым на данных соревнованиях в возрастной группе «Ж-35» достойно представила воспитанница симферопольской «Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике № 2», кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Елизавета Орлова.

Спортсменка завоевала две золотые медали в личных видах – на дистанциях 400 и 200 метров. Также она стала победительницей в составе сборной эстафетной команды 4х200 метров с новым рекордом России – 1:51.37 м. Поздравляем Елизавету и её тренера с медалями высшей пробы и желаем дальнейших успехов, – отметила Елена Шапилова.

Крымчанка Елизавета Орлова завоевала «золото» на чемпионате России по легкой атлетике

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