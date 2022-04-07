Крымчанка Елизавета Орлова завоевала «золото» на чемпионате России по легкой атлетике

Воспитанница симферопольской спортивной школы Елизавета Орлова завоевала три золотые медали на чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов. Об этом сообщила начальник управления молодёжи, спорта и туризма администрации Симферополя Елена Шапилова.

В московском легкоатлетическом манеже Олимпийского центра имени братьев Знаменских состоялся XXXI чемпионат России по легкой атлетике в помещении среди ветеранов. На старт сезона вышло рекордное количество участников – 471 спортсмен из 57 субъектов Российской Федерации.

Республику Крым на данных соревнованиях в возрастной группе «Ж-35» достойно представила воспитанница симферопольской «Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике № 2», кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Елизавета Орлова.

Спортсменка завоевала две золотые медали в личных видах – на дистанциях 400 и 200 метров. Также она стала победительницей в составе сборной эстафетной команды 4х200 метров с новым рекордом России – 1:51.37 м. Поздравляем Елизавету и её тренера с медалями высшей пробы и желаем дальнейших успехов, – отметила Елена Шапилова.

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