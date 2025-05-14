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Крымчанка лишилась всех своих сбережений, поверив дистанционным мошенникам
иллюстрация: пресс-служба МВД России в Крыму

Крымчанка лишилась всех своих сбережений, поверив дистанционным мошенникам

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:11 14.05.2025

Звонок в Вотсап поступил жительнице г. Старый Крым якобы от представителя «КрымЭнерго» с сообщением о том, что в доме начинается плановая замена индивидуальных приборов учета электроэнергии и для того, чтобы получить услугу бесплатно, необходимо встать в очередь.

Пенсионерку заверили, что ей не нужно обращаться в Отделение организации, они помогут в оформлении услуги. Для этого всего лишь нужно включить демонстрацию экрана на мобильном и открыть входящие сообщения с кодами. После этого на телефон женщины поступили несколько сообщений с кодами, которые она продиктовала неизвестному. В результате счет гражданки обналичили на сумму более 100 тысяч рублей. Обнаружив перевод денежных средств на неизвестный счет, женщина обратилась за помощью в полицию, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму. 

МВД Крыма напоминает гражданам!

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Признаки разговора с мошенниками: для связи с потенциальными жертвами они используют мессенджеры «Вотсап» или «Телеграм», действуют под видом сотрудников госорганов.

Важно знать, что работники энергокомпании никогда не осуществляют запросы личной информации, включая коды подтверждения, по телефону.

В случае подозрения на мошеннические действия по всем фактам необходимо обращаться в полицию по номеру телефона 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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