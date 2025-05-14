Крымчанка лишилась всех своих сбережений, поверив дистанционным мошенникам

МВД Крыма напоминает гражданам!

Признаки разговора с мошенниками: для связи с потенциальными жертвами они используют мессенджеры «Вотсап» или «Телеграм», действуют под видом сотрудников госорганов.

Важно знать, что работники энергокомпании никогда не осуществляют запросы личной информации, включая коды подтверждения, по телефону.

В случае подозрения на мошеннические действия по всем фактам необходимо обращаться в полицию по номеру телефона 102.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым