Крымчанка лишилась всех своих сбережений, поверив дистанционным мошенникам

Звонок в Вотсап поступил жительнице г. Старый Крым якобы от представителя «КрымЭнерго» с сообщением о том, что в доме начинается плановая замена индивидуальных приборов учета электроэнергии и для того, чтобы получить услугу бесплатно, необходимо встать в очередь.
Пенсионерку заверили, что ей не нужно обращаться в Отделение организации, они помогут в оформлении услуги. Для этого всего лишь нужно включить демонстрацию экрана на мобильном и открыть входящие сообщения с кодами. После этого на телефон женщины поступили несколько сообщений с кодами, которые она продиктовала неизвестному. В результате счет гражданки обналичили на сумму более 100 тысяч рублей. Обнаружив перевод денежных средств на неизвестный счет, женщина обратилась за помощью в полицию, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.
МВД Крыма напоминает гражданам!
Признаки разговора с мошенниками: для связи с потенциальными жертвами они используют мессенджеры «Вотсап» или «Телеграм», действуют под видом сотрудников госорганов.
Важно знать, что работники энергокомпании никогда не осуществляют запросы личной информации, включая коды подтверждения, по телефону.
В случае подозрения на мошеннические действия по всем фактам необходимо обращаться в полицию по номеру телефона 102.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму