Крымчанка мухлевала с соцвыплатами

Сотрудниками ОМВД России по г. Евпатории совместно с коллегами из регионального УФСБ пресечена противоправная деятельность жительницы г. Саки, подозреваемой в мошенничестве при получении социальных выплат.
Установлено, что 55-летняя женщина, желая получить материальную помощь в связи с гибелью в зоне СВО бывшего мужа, предоставила в военкомат ложные сведения о наличии зарегистрированного между ними брака. Экс-супруга военного умышленно скрыла, что они развелись еще в 2014 году. На основании недостоверных данных, женщине была назначена социальная выплата в размере 3,4 миллиона рублей, что могло причинить ущерб федеральному бюджету в особо крупном размере. Однако факт мошенничества был вскрыт, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следственным отделом ОМВД России по городу Евпатории в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (Хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений…умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца).
Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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