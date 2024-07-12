Крымчанка незаконно «приютила» 17 иностранных граждан. Понятно, что не бесплатно

В Симферопольском районе полицейские выявили местную жительницу, которая незаконно поставила на миграционный учет 17 иностранных граждан

Сотрудники полиции установили, что с августа 2022 года по март 2024 года 52-летняя жительница Симферопольского района фиктивно зарегистрировала по месту пребывания 13 граждан Таджикистана, 3 граждан Узбекистана и 1 гражданина Кыргызстана.

Женщина направила в отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии иностранных граждан в место пребывания, без цели предоставления жилого помещения для проживания. Подозреваемая признала, что она осуществила фиктивную регистрацию за денежное вознаграждение в размере от 3 до 5 тысяч рублей, – сообщили в МВД по РК.

Отделом дознания ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю в отношении гражданки возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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