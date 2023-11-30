Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчанка — одна из победительниц Всероссийской арт-лаборатории Знание.Авторы
актуально в республике
чанка — одна из победительниц Всероссийской арт-лаборатории Знание.Авторы

Крымчанка — одна из победительниц Всероссийской арт-лаборатории Знание.Авторы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:14 30.11.2023

Экспертный совет Всероссийской арт-лаборатории Знание.Авторы выбрал 12 исполнителей песен и 5 исполнителей стихотворений, которые приблизились к главной цели – выступлению на Гала-концерте в День Конституции Российской Федерации 12 декабря в рамках Международной выставки-форума «Россия». Концерт станет ярким логическим завершением нового патриотического проекта Российского Общества «Знание» в этом году.

Участниками Гала-концерта станут исполнители стихов и песен из 13 регионов России, в их числе и Республика Крым, жительница которой Камелия Педан исполнит для собравшихся на ВДНХ песню собственного сочинения. Всего в рамках проекта рассмотрено более 700 заявок.

Наставниками для исполнителей песен стали заслуженный артист России, первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы РФ Денис Майданов, военный корреспондент, автор комиксов и рэп-певец Аким Апачев, композитор, продюсер, общественный деятель, народный артист РФ Игорь Матвиенко.

Кроме того, к числу наставников присоединился певец, композитор, народный артист РФ Олег Газманов. Он отметил, что каждый участник Арт-лаборатории уже победитель, так как несет важную миссию, воспевая нашу огромную страну через свое творчество. С авторами и исполнителями стихов работает поэт и художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина в Москве Влад Маленко.

Узнайте больше:  В Симферополе уже устанавливают новогоднюю ёлку. Причем опять новую

Для того чтобы выбрать финалистов наставники и члены экспертного совета встречались с авторами, которые попали в лонг-лист проекта. Это был не просто кастинг, а общение в формате живого диалога, в ходе которого претенденты получали по-настоящему ценные и полезные советы для их будущего творческого развития.

Финал проекта Знание.Авторы – Гала-концерт, который приурочен к 30-летию Конституции Российской Федерации. Он пройдет на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в павильоне №57 «Россия – моя история» 12 декабря в рамках образовательной программы, генеральным партнером которой является Российское общество «Знание». Режиссером Гала-концерта станет Лина Арифулина. Попасть на финал проекта Знание.Авторы может любой желающий, для этого нужно пройти регистрацию на сайте.

По информации пресс-службы Российского общества «Знание» 

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.