Крымчанка отправится в колонию на 5,5 лет за призывы ударить по пункту пропуска

Попав под их воздействие, она опубликовала комментарии, содержащие призывы по нанесению ракетно-бомбовых ударов по одному из контрольно-пропускных пунктов на территории Крымского полуострова. По мнению осужденной, в указанном месте должны были находиться российские военнослужащие, – сказано в сообщении.

Южный окружной военный суд признал гражданку виновной по статье о публичных призывах к терроризму и назначил ей наказание в виде 5,5 лет колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

источник: РИА Новости Крым