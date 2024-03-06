Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчанка-пенсионерка в третий раз собрала партию прицелов для бойцов на передовую
актуально в республике
чанка-пенсионерка в третий раз собрала партию прицелов для бойцов на передовую
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Крымчанка-пенсионерка в третий раз собрала партию прицелов для бойцов на передовую

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:11 06.03.2024

Коренная крымчанка Елена Максимовна уже в третий раз принесла 100 000 рублей в Народный фронт, чтобы помочь нашим ребятам. В этот раз пожилая крымчанка помогла закупить партию коллиматорных прицелов для спецназа на Запорожской направление СВО.

Во время передачи бойцам не только вручили новые прицелы и рассказали историю пожилой помощницы фронта, но и включили специально записанное послание.

Не могу говорить без слез, жду вас живыми, здоровыми, возвращайтесь с победой, – волонтеры показывают послание от Елены Максимовны ребятам в зоне СВО.

Ребята высоко оценивают полезность коллиматоров – они помогают сразу обнаружить противника и не долго целясь поразить.

Узнайте больше:  Крым подает в суд на Украину. Не в первый и не в последний раз

Спасибо огромное, Елена Максимовна, за вашу помощь. Она нужна, важна и упростит работу в боевых условиях. От всего нашего подразделения спасибо вам огромное, — записал ответное обращение крымский спецназовец с позывным «Бабай».

Но самое удивительно в том, что пока крымские бойцы восхищались историей пожилой помощницы фронта и оценивали прицелы, Елена Максимовна принесла в Народный фронт ещё 100 000 рублей, на которые будет закуплена уже 4 партия помощи.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Донбасс
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.