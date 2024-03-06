Крымчанка-пенсионерка в третий раз собрала партию прицелов для бойцов на передовую

Коренная крымчанка Елена Максимовна уже в третий раз принесла 100 000 рублей в Народный фронт, чтобы помочь нашим ребятам. В этот раз пожилая крымчанка помогла закупить партию коллиматорных прицелов для спецназа на Запорожской направление СВО.

Во время передачи бойцам не только вручили новые прицелы и рассказали историю пожилой помощницы фронта, но и включили специально записанное послание.

Не могу говорить без слез, жду вас живыми, здоровыми, возвращайтесь с победой, – волонтеры показывают послание от Елены Максимовны ребятам в зоне СВО.

Ребята высоко оценивают полезность коллиматоров – они помогают сразу обнаружить противника и не долго целясь поразить.

Спасибо огромное, Елена Максимовна, за вашу помощь. Она нужна, важна и упростит работу в боевых условиях. От всего нашего подразделения спасибо вам огромное, — записал ответное обращение крымский спецназовец с позывным «Бабай».

Но самое удивительно в том, что пока крымские бойцы восхищались историей пожилой помощницы фронта и оценивали прицелы, Елена Максимовна принесла в Народный фронт ещё 100 000 рублей, на которые будет закуплена уже 4 партия помощи.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму