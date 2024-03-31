Крымчанка передала сотни книг из домашней библиотеки в школы Херсонской области

Народный фронт доставил домашнюю библиотеку крымской пенсионерки в школы Геническа Херсонской области. Представители учебного заведения поблагодарили неравнодушную жительницу Крыма за помощь: классическая литература в школе особенно востребована, а за время украинского периода вообще не обновлялась.

Ирина Георгиевна из Крыма со своим мужем на протяжении всей жизни собирали свою библиотеку, приобретав книги по всему Советскому Союзу. С годами у них собралось около 400 книг разных жанров, которые они хранили как зеницу ока. После утраты мужа Ирина решила поделиться их нажитым «сокровищем» с теми, кому это нужнее в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

В одной из школ Геническая от всей души поблагодарили неравнодушную жительницу Крыма за «литературный» клад. Как отметила школьная библиотекарь, в школу в рамках гуманитарной миссии везут много новых детских книг со всех регионов страны, но на классику запрос у детей тоже большой. Книги в школьной библиотеке будут хранить как настоящее сокровище, и они точно станут востребованными у детей.

Можно без сомнений сказать, что каждая из книг Ирины Георгиевны совершенно точно найдет своего благодарного юного читателя. И дети, и учителя с большим уважением приняли этот бесценный подарок, — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму