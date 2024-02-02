Крымчанка «почистила карму».. за семь миллионов рублей

Женщина из Белогорска отдала мошеннице около 7 миллионов рублей за… очистку кармы. Как рассказали в МВД по РК, в июле 2023 года заявительнице поступил звонок от неизвестной, которая представилась «целительницей Дороти» и сообщила женщине, что, если она не проведет некий обряд защиты и очистки кармы, то с ее близким родственником может случиться беда. Для этого необходимо 100 тысяч рублей. Крымчанка засомневалась, но Дороти убедила ее, что после обряда денежные средства вернутся на счет. Потерпевшая согласилась и переводила деньги в течение 4 месяцев на указанный мошенницей счет. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Также установлено, что данная гражданка в 2021 году уже пользовалась этой услугой и тогда она заплатила более 2 миллионов рублей.

Полиция Крыма предостерегает:

Только за три прошедших дня — с 29 по 31 января — в полицию обратились 48 граждан, из которых 19 мужчин и 29 женщин. Все они стали жертвами дистанционных мошенников.