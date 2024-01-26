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чанка придумала «схему»: как получать пособие и «детские» выплаты… не рожая
Иллюстрация: pikist.com

Крымчанка придумала «схему»: как получать пособие и «детские» выплаты… не рожая

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:00 26.01.2024

В Симферопольском районе женщина предстанет перед судом по обвинению в махинациях при получении выплат на ребенка. Крымчанка обвиняется по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Как полагает следствие, 40-летняя женщина незаконно приобрела поддельное свидетельство о рождении ребенка, используя которое, обратилась в департамент труда и социальной защиты населения администрации Симферопольского района с заявлениями о назначении единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также получения материнского капитала. Таким образом женщина незаконно получила более 800 тыс. рублей, которые направила на погашение ранее оформленного кредита, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

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