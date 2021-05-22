Крымчанка разработала модель психологического сопровождения обучающихся «на дистанте»

Развитие дистанционных форм обучения стало одним из самых больших достижений прошедшего года. За время пандемии учебные заведения – от школ до университетов – смогли нарастить свои «цифровые ресурсы». Об этом заявил в ходе марафона «Новое Знание» Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Крым не стал исключением и успешно справился с вызовами времени, преодолел трудности и нюансы обучения «на дистанте».

Старший преподаватель кафедры психологии Гуманитарно-педагогической академии (Ялта) Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Ольга Рудакова стала лауреатом конкурса Российской академии науки «Молодым ученым за успехи в науке». Ее научная работа, «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях пандемии», признана лучшей среди представленных 280 со всех регионом Российской Федерации.

Около трёх лет назад мы совместно с сотрудниками кафедры психологии начали разрабатывать методику психологического сопровождения обучающихся в высших образовательных учреждениях. Ее целью является создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического развития личности студента. Особенно востребованной эта тема стала год назад, когда процесс обучения перевели в дистанционный формат, — рассказала Ольга Рудакова.

Следуя вызовам времени, крымчанка разработала модель психологического сопровождения обучающихся в дистанционном формате.

Методика включается в себя онлайн консультации, игры и другие виды психологического сопровождения студентов по видеосвязи и в социальных сетях. Это сделано для того, чтобы помогать преодолевать стрессовые ситуации, связанные с пандемией и новым, ещё неизученным, форматом обучения, — отметила Ольга Рудакова.

По её мнению, это помогло преодолеть нагрузки, приходящие из внешнего мира.

Михаил Мишустин напомнил, что переход на дистанционный формат обучения в период карантина был вынужденной мерой для того, что сохранить здоровье студентов и преподавателей, не прекращая занятия.

Но все мы понимаем: ничто не заменит живого общения – в лекционной аудитории, в лабораториях и во время семинаров. Сейчас обстановка постепенно улучшается. И об использовании «дистанта» как единственной формы обучения речь точно не идёт, — заключил Премьер.

Напомним, просветительский марафон «Новое Знание» проходит с 20 по 22 мая. Очные мероприятия проводятся в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Онлайн-трансляцию смотрят жители всей России. Крымчане могут присоединиться к марафону по ссылке.

По материалам Центра управления регионом РК, иллюстрации – фотобанк марафона «Новое Знание» (photo.marathon.znanierussia.ru).