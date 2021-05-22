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Крымчанка разработала модель психологического сопровождения обучающихся «на дистанте»

Крымчанка разработала модель психологического сопровождения обучающихся «на дистанте»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:07 22.05.2021

Развитие дистанционных форм обучения стало одним из самых больших достижений прошедшего года. За время пандемии учебные заведения – от школ до университетов – смогли нарастить свои «цифровые ресурсы». Об этом заявил в ходе марафона «Новое Знание» Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Крым не стал исключением и успешно справился с вызовами времени, преодолел трудности и нюансы обучения «на дистанте».

Крымчанка разработала модель психологического сопровождения обучающихся «на дистанте»

Старший преподаватель кафедры психологии Гуманитарно-педагогической академии (Ялта) Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Ольга Рудакова стала лауреатом конкурса Российской академии науки «Молодым ученым за успехи в науке». Ее научная работа, «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях пандемии», признана лучшей среди представленных 280 со всех регионом Российской Федерации.

Около трёх лет назад мы совместно с сотрудниками кафедры психологии начали разрабатывать методику психологического сопровождения обучающихся в высших образовательных учреждениях. Ее целью является создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического развития личности студента. Особенно востребованной эта тема стала год назад, когда процесс обучения перевели в дистанционный формат, — рассказала Ольга Рудакова.

Крымчанка разработала модель психологического сопровождения обучающихся «на дистанте»

Следуя вызовам времени, крымчанка разработала модель психологического сопровождения обучающихся в дистанционном формате.

Методика включается в себя онлайн консультации, игры и другие виды психологического сопровождения студентов по видеосвязи и в социальных сетях. Это сделано для того, чтобы помогать преодолевать стрессовые ситуации, связанные с пандемией и новым, ещё неизученным, форматом обучения, — отметила Ольга Рудакова.

Крымчанка разработала модель психологического сопровождения обучающихся «на дистанте»

По её мнению, это помогло преодолеть нагрузки, приходящие из внешнего мира.

Михаил Мишустин напомнил, что переход на дистанционный формат обучения в период карантина был вынужденной мерой для того, что сохранить здоровье студентов и преподавателей, не прекращая занятия.

Но все мы понимаем: ничто не заменит живого общения – в лекционной аудитории, в лабораториях и во время семинаров. Сейчас обстановка постепенно улучшается. И об использовании «дистанта» как единственной формы обучения речь точно не идёт, — заключил Премьер.

Крымчанка разработала модель психологического сопровождения обучающихся «на дистанте»

Напомним, просветительский марафон «Новое Знание» проходит с 20 по 22 мая. Очные мероприятия проводятся в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Онлайн-трансляцию смотрят жители всей России. Крымчане могут присоединиться к марафону по ссылке.

Крымчанка разработала модель психологического сопровождения обучающихся «на дистанте»

По материалам Центра управления регионом РК, иллюстрации – фотобанк марафона «Новое Знание» (photo.marathon.znanierussia.ru).

Крымчанка разработала модель психологического сопровождения обучающихся «на дистанте»

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