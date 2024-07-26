Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Крымчанка убила своего новорожденного ребенка. Лишилась всех детей
актуально в республике
чанка убила своего новорожденного ребенка. Лишилась всех детей
Фото: Следком

Крымчанка убила своего новорожденного ребенка. Лишилась всех детей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:41 26.07.2024

Крымчанка предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка. Как сообщили в Следственном комитете, 17 мая жительница села Виноградное родила ребенка в выгребную яму туалета во дворе своего дома. Соседи, услышав детский плач, обратились в органы, однако новорожденный скончался от переохлаждения до прибытия помощи.

Установлены все обстоятельства трагедии. Проведены необходимые судебные экспертизы. Еще двое несовершеннолетних детей обвиняемой, один из которых имеет инвалидность, изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр. Решается вопрос о лишении матери родительских прав, — сообщили в Следкоме.

Расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Ленинского района Республики Крым, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), завершено. «Мамаше» грозит лишение свободы на срок до 5 лет (следствие не могло не взять в расчет «психотравмирующую ситуацию»).

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Следственный комитет Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.