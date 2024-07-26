Крымчанка убила своего новорожденного ребенка. Лишилась всех детей

Крымчанка предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка. Как сообщили в Следственном комитете, 17 мая жительница села Виноградное родила ребенка в выгребную яму туалета во дворе своего дома. Соседи, услышав детский плач, обратились в органы, однако новорожденный скончался от переохлаждения до прибытия помощи.

Установлены все обстоятельства трагедии. Проведены необходимые судебные экспертизы. Еще двое несовершеннолетних детей обвиняемой, один из которых имеет инвалидность, изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр. Решается вопрос о лишении матери родительских прав, — сообщили в Следкоме.

Расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Ленинского района Республики Крым, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), завершено. «Мамаше» грозит лишение свободы на срок до 5 лет (следствие не могло не взять в расчет «психотравмирующую ситуацию»).

Просмотры: 6