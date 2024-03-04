Крымчанка — учитель математики — дважды выиграла крупную сумму в лотерею от «Столото»

В Республике Крым живут по-настоящему удачливые люди. Крымчанка Людмила Овеченко* на собственном примере доказала это. За несколько лет женщине повезло дважды выиграть по-крупному в государственные лотереи от «Столото». Впервые Людмила Григорьевна вытащила билет, который оказался счастливым, в конце 2019 года. Тогда жительница Республики Крым выиграла в моментальную лотерею от «Столото» 500 000 рублей. Спустя 4,5 года Людмиле Григорьевне повезло вновь. По итогам новогоднего 579-го тиража государственной «Жилищной лотереи» женщина выиграла 5 000 000 рублей.

В ходе интервью на оформлении выигрыша в лотерейном центре «Столото» в Москве Людмила Григорьевна поделилась, что на новогодний розыгрыш она купила набор из 5 билетов в фирменном магазине «Столото». О крупной победе участница узнала, когда сверила числа в билетах по архиву тиража на сайте «Столото».

Когда я проверила счастливый билет, и поняла, что выиграла 5 миллионов, не поверила! Сначала несколько раз перепроверяла, а затем несколько раз пересматривала программу, чтобы удостовериться в победе. Никогда не теряла надежду выиграть вновь, — рассказывает Людмила Григорьевна.

Примечательно, что весь декабрь звезды сулили жительнице Крыма денежную прибыль и покупку квартиры.

Моя подруга говорила, что мой гороскоп сулит мне богатство! Я не верила и отмахивалась рукой на ее слова, — вспоминает женщина.

Призовые средства с прошлой победы Людмила Григорьевна не потратила, а сохранила — положила на вклад под проценты. Этот выигрыш она не отложит, а суммирует с прошлым и приобретет себе собственную квартиру. Женщина до выхода на пенсию работала учителем математики в старших классах. Сейчас свободное время посвящает вышивке картин крестиком и бисером.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счёт целевых отчислений являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

* Фото публикуется с разрешения победительницы.