фото: пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Крымчанка — в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:55 13.11.2025

Заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Екатерина Зубкова вошла в число победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве. В число сильнейших вошли 41 педагог и управленец из 28 регионов страны.

Екатерина Зубкова работает в области государственного управления образования и молодежной политики с 2021 года, начав службу в муниципальных органах власти. С июня этого года в должности заместителя министра занимается сопровождением государственных программ в сфере образования, координацией финансово-экономического планирования, а также совершенствованием системы финансового обеспечения. Участие в конкурсном треке «Государство» стало для нее возможностью познакомиться с лучшими практиками развития кадрового потенциала, государственного и муниципального управления в сфере образования.

Итоговое мероприятие прошло на площадке Государственного университета управления и завершило конкурсный трек, призванный помочь педагогам разбираться в системе государственного устройства, законах и истории России, чтобы развивать у школьников гражданскую зрелость, патриотизм и уважение к традициям. Трек «Государство» включал онлайн-курс с лекциями от ведущих экспертов в области права, политики и общественных наук, практические задания, тестирование и итоговое собеседование.

Важным результатом итогового мероприятия станет сборник лучших практик гражданского просвещения от победителей трека – методические разработки по преподаванию тем, связанных с государственным устройством и гражданской грамотностью. Эти материалы можно масштабировать в школах, колледжах и вузах по всей стране. Сборник станет живым инструментом проекта: планируется его обновлять и дополнять новыми практиками.

Победители смогут войти в кадровые резервы системы образования различного уровня, а также стать экспертами сообщества «Созвездие Флагманов образования» и делиться опытом на крупнейших площадках страны.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

