Крымчанка — в финале Всероссийского проекта «Лига вожатых»

С 17 по 21 декабря в Московской области проходил финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лига вожатых». В конкурсе приняла участие студентка Медицинской академии КФУ им. В.И. Вернадского и боец студенческого педагогического отряда «Кондор» Вероника Волкова.

В этом году было подано более 7500 заявок от участников из 84 регионов, финалистами стали 300 человек из 56 регионов. Впервые он прошел в фиджитал формате, соединив в себе онлайн и офлайн.

Всероссийский конкурс «Лига вожатых» 2021 года – это конкурс для вожатых новой формации – специалистов, которые работают с детьми поколения Z. Целью проекта является создание условий для развития профессиональных компетенций и повышение грамотности специалистов, осуществляющих воспитательную деятельность с детьми.

Участникам предстояло пройти пять конкурсных испытаний: два индивидуальных и три командных. На протяжении пяти дней финалисты не только проявляли себя в конкурсных испытаниях, но и участвовали в интересных мастер-классах от экспертов, мероприятиях на командообразование и различных активностях, проводимых в течение каждого дня.

Это мой первый выезд на мероприятие за приделы Республики Крым и особенно радует, что посчастливилось принять участие во Всероссийском проекте. Здесь нас около 300 человек со всей России. Лига вожатых — для меня это новые знакомства, возможность реализовать и показать себя, представить Крымское региональное отделение и новый шаг в моей педагогической деятельности, — отмечает Вероника Волкова.

Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения и Российского движения школьников в рамках национального проекта «Образование».

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