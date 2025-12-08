Крымчанка выиграла в лотерею от «Столото» 1 миллион рублей

Елена Гарбовская* из города Керчь Республики Крым около трех лет участвует в лотереях от «Столото». Ей уже везло в моментальной лотерее с дизайном «Рапидо Люкс», а спустя время посчастливилось выиграть в эту же лотерею по-крупному — 1 000 000 рублей.

В тот день мы зашли в фирменный магазин «Столото». Я вытянула этот билет, прямо там стерла защитный слой, даже не сразу поняла, что победила. Это был обычный день, мне просто повезло. Главное верить и мечтать, тогда все задуманное реализуется, — цитирует пресс-служба «Столото» победительницу.

Елена работает продавцом в магазине морепродуктов. В свободное время она занимается огородом: сажает помидоры, огурцы и зелень. Выигрыш победительница планирует потратить на покупку автомобиля.

Мы с супругом еще до этой победы хотели приобрести автомобиль у знакомого. Шутили, что миллиончик нам бы не помешал. Через неделю после обсуждения я купила этот билет и выиграла, — с улыбкой рассказывает участница.

Отметим, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения федерального бюджета РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

* Фото публикуется с разрешения победительницы

Просмотры: 3 194