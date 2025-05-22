Крымчанка выиграла в «Жилищную лотерею» 1,5 млн рублей

Ирина З.* из Республики Крым начала участвовать в лотереях от «Столото» по примеру своей мамы. Второй раз в жизни девушка приобрела билеты государственной «Жилищной лотереи», и по итогам 630-го тиража Ирина выиграла 1 500 000 рублей.

У меня мама постоянно участвует в государственных лотереях, и совсем недавно я тоже решила попробовать. В тот день купила 4 билета в фирменном магазине «Столото», взяла первые попавшиеся, и трансляцию розыгрыша не смотрела. Проверила билеты позже в мобильном приложении «Столото». По итогу все билеты были выигрышные: три по 150 рублей, а один — вот такой особенный и счастливый, — рассказывает победительница. — Сначала я мало что поняла, а потом появилось волнующее чувство радости.

Ирина — самозанятая, в свободное время любит гулять со своей собакой породы чихуахуа по кличке Стеша. На оформлении призовых средств счастливица сообщила, что еще не решила, как потратит выигрыш.

У меня мыслей много, но я еще точно не решила. И озвучивать идеи пока не хочу, чтобы мои планы точно воплотились в жизнь, — с улыбкой делится Ирина.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счет целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

* Фото публикуется с разрешения победительницы. По просьбе победительницы ее фамилия не публикуется.

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