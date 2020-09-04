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Крымчанке повезло: миллионный выигрыш в лотерею как подарок на годовщину свадьбы
иллюстрация: media.1777.ru

Крымчанке повезло: миллионный выигрыш в лотерею как подарок на годовщину свадьбы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:39 04.09.2020

Счастливый билет Екатерине Мальцевой* подарил супруг на годовщину свадьбы. Незадолго до празднования мужчина услышал по радио гороскоп, в котором говорилось о приятных переменах в жизни. Говорит, понял, что это хороший знак, и купил несколько билетов «Русского лото». После розыгрыша проверил результат в интернете и убедился в крупном выигрыше. Таким образом жительница Республики Крым и стала обладательницей 1 000 000 рублей.

Я до этого момента в лотереях никогда не участвовала. Он подарил мне билет и сразу с крупный выигрышем. Я была так счастлива, когда узнала сумму! — цитирует счастливицу пресс-служба «Столото».

Крымчанке повезло: миллионный выигрыш в лотерею как подарок на годовщину свадьбы

Победительница потратит миллион на ремонт в квартире — давно хотела обновить интерьер семейного гнездышка. Екатерина по профессии бухгалтер. Свободное время она всегда проводит вместе с семьей, любит гулять с детьми в парках и по набережным города.

* Фото публикуется с разрешения победительницы

Крымчанке повезло: миллионный выигрыш в лотерею как подарок на годовщину свадьбы

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