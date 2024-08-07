Крымчанки представляют республику на молодежном форуме «ОстроVа»

Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» проходит с 5 по 11 августа на самом большом острове страны – Сахалине. В делегацию Республики Крым вошли Анна Лавриненко и Эвелина Еропуткина.

Основным направлением форума в этом году стала «Карьера». Участники смогут попасть в кадровый резерв ведущих предприятий страны, узнают, как получить Дальневосточный гектар, откроют возможности для релокации на Сахалин и другие регионы Дальнего Востока, увидят удивительные места региона.

Сейчас для молодежи открыты все дороги! Молодые ребята могут реализовать свой потенциал как на региональных, так и на всероссийских площадках. Госкомитет молодежной политики Республики Крым, в свою очередь, всегда готов помочь молодым крымчанам с направлением на крупные молодежные форумы в разных уголках нашей страны. И уже сегодня крымчане представляют наш солнечный полуостров на самом большом острове России – на Всероссийском молодежном форуме «ОстроVа» на Сахалине, – сообщил председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.

Форум этого года объединил 500 лидеров, управленцев, аналитиков, специалистов по кадровой политике и управлению персоналом, сотрудников промышленных предприятий из разных регионов России.

Фото предоставлены Госкомитетом молодежной политики РК.

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