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Крымчанки рассказали, что считают необычным подарком к 8 Марта
иллюстрация: pxhere.com

Крымчанки рассказали, что считают необычным подарком к 8 Марта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:13 07.03.2025

Топ-3 необычных подарков на 8 Марта — декор для интерьера, питомцы и букеты. В открытом опросе сервиса SuperJob приняли участие женщины из Крыма.

В списке самых неожиданных подарков к 8 Марта лидируют предметы интерьера. 9% женщин были удивлены, получив в подарок вазу, лампу, дверную ручку или веник. Букеты — традиционный символ Международного женского дня, однако 8% женщин причислили их к необычным подаркам: удивить жительниц Крыма способны редкие экземпляры цветов и объемы композиций. Еще 8% были поражены, получив в подарок на 8 Марта домашних питомцев: щенков, котят, крольчат или лягушек, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Каждая двадцатая женщина была поражена, получив на 8 Марта путевку. Еще 4% опрошенных доводилось получать в подарок нестандартные продукты, например, набор из разных видов селедки.

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По 3% жительниц Крыма были приятно поражены такими подарками как украшения, сертификаты на активности или мастер-классы, билеты на культурные мероприятия и романтические вечера. Среди самых дорогих подарков упомянуты полет на личном самолете на концерт в другую страну и автомобиль.

4 из 10 жительниц Крыма поделились сожалением, что им пока не доводилось получать необычных запоминающихся подарков к Женскому дню.

Время проведения: 25 февраля — 6 марта 2025 года

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