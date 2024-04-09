Крымчанок, которые готовятся стать мамами, поздравили со Всемирным днём беременных

В ряде родильных домов прошли экскурсии по отделениям, родильным залам и палатам совместного пребывания. Для женщин также организовали практические занятия по уходу за новорожденным, физическим упражнениям для улучшения самочувствия, а также творческие мастер-классы.

Будущим мамам вручили подарки, пожелали благополучных родов и счастливого материнства.

Напомним, что 2024 год в нашей стране по указу Президента России объявлен Годом семьи. Первостепенное внимание в этом году на всех уровнях уделено укреплению института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, всесторонней защите детства и демографическим программам.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК