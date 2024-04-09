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чанок, которые готовятся стать мамами, поздравили со Всемирным днём беременных
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Крымчанок, которые готовятся стать мамами, поздравили со Всемирным днём беременных

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:05 09.04.2024

В женских консультациях и родильных домах Республики Крым прошли мероприятия, приуроченные к Всемирному дню беременных, который отмечается дважды в год — 7 апреля и 7 октября.

Для будущих мам врачи акушеры-гинекологи, неонатологи и психологи провели лекции по вопросам течения беременности и предстоящих родов, послеродового восстановления, грудного вскармливания, правильного питания, физической активности и др. Представители социальных служб рассказали женщинам о положенных выплатах и других мерах социальной поддержки для семей с детьми. Священнослужители провели беседы о важности традиционных семейных ценностей, роли семьи в современном обществе и духовной составляющей в воспитании детей, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

В ряде родильных домов прошли экскурсии по отделениям, родильным залам и палатам совместного пребывания. Для женщин также организовали практические занятия по уходу за новорожденным, физическим упражнениям для улучшения самочувствия, а также творческие мастер-классы.

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Будущим мамам вручили подарки, пожелали благополучных родов и счастливого материнства.

Напомним, что 2024 год в нашей стране по указу Президента России объявлен Годом семьи. Первостепенное внимание в этом году на всех уровнях уделено укреплению института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, всесторонней защите детства и демографическим программам.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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