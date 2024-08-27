Крымчанок приглашают принять участие в Международной выставке «Руками женщины»

Международная выставка «РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ», будет представлена 14-15 ноября 2024г. в рамках 3-го Международного форума «Женщина третьего тысячелетия» состоится в г. Москве, на площадке КЦ ГлавУПДК при МИД РОССИИ.

Международная выставка «Руками женщины» призвана продемонстрировать инвестиционную привлекательность МСП, национальный колорит через НХП, ремесла, декоративно прикладное искусство, национальные костюмы и традиции, а также туристический потенциал региона.

Возможности на Международной выставка «Руками женщины»:

Показать инвестиционную привлекательность региона/страны для женщин малого и среднего предпринимательства.

Рассказать о туристических маршрутах региона /страны

Представить продукцию МСП.

Показать уникальность и потенциал сувенирной продукции региона/страны по средствам НХП.

Показать национальный колорит региона/страны через народно художественные промыслы и ремесла, через самобытность и культуру.

Международный проект «Руками женщины» зарекомендовал себя как современная международная единственная гендерная выставка в России.

Цели проекта:

Представить многонациональное богатство товаров и услуг, производимых женщинами России и стран участниц Выставки.

Сохранение материального и духовного культурного наследия и привлечение внимания к истокам самобытности женщин народов Российской Федерации и стран участниц Фестиваля.

Улучшение условий для ведения бизнеса и вывод в статус самозанятых женщин.

Возможность в рамках выставки провести презентацию региона по различным направлениям.

Условия участия на официальном сайте проекта: www.handswomen.com

Организатором выступает РОО «Интернациональный союз женщин» www.iwuorg.com

Ежегодно на Фестивале в качестве Почетных гостей присутствуют послы зарубежных стран на территории РФ, атташе по экономическим вопросам посольств зарубежных стран на территории РФ, атташе по туризму посольств зарубежных стран на территории РФ, депутаты ГД РФ, сенаторы СФ РФ, представители и руководители профильных министерств, главы регионов, туристические ассоциации зарубежных стран на территории РФ, ассоциации жен послов зарубежных стран, сообщество жен российских дипломатов, представители международных и российских женских организаций малого и среднего бизнеса и др. почетные гости.