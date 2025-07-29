Крымcкий полуостров: погода 30 июля

В среду 30 июля на полуострове ночью без осадков; днем атмосферный холодный фронт вызовет местами кратковременные дожди с грозами.
Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, утром и днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19…24°, на южном и восточном побережье до 27°; днем 30…35°, в горах 24…29°. В последующие сутки 31 июля без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Ночная температура воздуха не изменится, дневная понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
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С тегами: погода в Крыму