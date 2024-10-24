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«Крымэнерго» должно завершить работу по переводу абонентов СНТ и кооперативов на прямые расчеты
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

«Крымэнерго» должно завершить работу по переводу абонентов СНТ и кооперативов на прямые расчеты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:36 24.10.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов напомнил о необходимости завершить перевод потребителей электроэнергии в садоводческих товариществах и кооперативах республики на индивидуальные расчеты с ГУП РК «Крымэнерго».

Специалисты предприятия продолжают работу с абонентами, разъясняя гражданам плюсы данной меры. Среди прочего, Сергей Аксёнов отметил, что передача электросетей в СНТ на баланс «Крымэнерго» освободит абонентов от платы за ремонт линейных объектов.

По мнению Главы Крыма, распределение оплаты за потребленную электроэнергию происходит непрозрачно. «Считаю, прокуратура должна провести проверку, выяснить, каким образом происходит распределение оплаты без счетчиков, как председатели определяют стоимость потребленной энергии, соблюдается ли законодательство, – сказал Глава республики.

Как сообщил генеральный директор «Крымэнерго» Максим Шклярский, большая часть сетей садоводческих товариществ и кооперативов уже переведена на баланс предприятия.

Без индивидуальных приборов учета остаются жители 8 СНТ. По каждому из них проводится работа вместе с представителями органов прокуратуры и технадзора, разъясняем, как формируются расчеты, рассказываем о плюсах обслуживания сетей нашими специалистами, что это в интересах самих граждан в первую очередь, – поделился генеральный директор «Крымэнерго».

Помимо этого, Сергей Аксёнов остановился на вопросе замены оборудования трансформаторных подстанций. Работы ведутся специалистами «Крымэнерго» в соответствии с графиком. В то же время, основываясь на поступающих от граждан обращениях с жалобами на скачки напряжения, проблемными остаются ряд сел в Симферопольском и Черноморском районах, частично города Белогорск, Симферополь, Феодосия. По словам Главы Крыма, при перевыполнении доходной части республиканского бюджета дополнительные средства снова будут направлены на новые подстанции.

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Кроме того, Максим Шклярский доложил, что завершается перевод на льготный тариф многоквартирных домов, жители которых готовят пищу и отапливаются только с использованием электричества. На сегодняшний день сниженная ставка предоставлена по 18 329 лицевым счетам из общего количества в 20 300.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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