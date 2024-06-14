«Крымэнерго» необходимо увеличить темп отработки заявок на техприсоединение к электросетям

Так, Глава Крыма поставил задачу найти наиболее эффективные варианты для кратного увеличения количества подключений к системам электроснабжения потребителей.

Все специалисты прекрасно знают процедуру и порядок техприсоединения. Необходимо рассчитать, сколько времени занимает процесс, правильно распределить усилия и нагрузку между сотрудниками «Крымэнерго», чтобы выйти на обработку с 500 до 800 заявок в неделю. В будущем – до 1100, – сказал Глава республики, отметив, что предложения должны формироваться с учетом имеющихся ресурсов предприятия.

По информации руководства «Крымэнерго», долги по подключениям, накопленные в срок с 2015 по 2021 год, находятся в работе, планируется закрыть большую часть из них к ноябрю текущего года. При этом часть заявок перейдет на следующий год в связи с большим объемом работ по строительству электросетей.

Особое внимание Сергей Аксёнов уделил вопросу опломбировки трансформаторных подстанций, как обязательной мере для исключения несанкционированного доступа и ручного управления приборами учета электроэнергии.

Нужно провести проверку всех местных РЭС, чтобы понять, где у нас происходят потери. Попросту говоря, хищение электроэнергии. Обращаюсь к начальникам подразделений и региональных РЭС: если будут установлены такие факты, это будет задокументировано и передано в правоохранительные органы. Подчеркну, что доступ ко всем приборам, которые предполагают ручное вмешательство, должен быть полностью заблокирован. «Крымэнерго» сменит все замки и пломбы в ближайшее время, – поясняет Глава Крыма.

Кроме того, Глава республики остановился на вопросе обрезки крон деревьев вдоль линий электропередачи. Сергей Аксёнов подчеркнул, что в пределах населенных пунктов данная работа должна вестись «Крымэнерго» совместно с администрациями муниципальных образований.

Руководству муниципалитетов вместе с предприятием необходимо в кратчайшие сроки выверить всю ситуацию, пересмотреть графики и определить сроки выполнения этой задачи. Работу нужно закончить в течение трех недель. В случае если глава администрации откажется помочь «Крымэнерго» по какой-либо причине, будут приняты соответствующие дисциплинарные меры, – акцентировал Глава республики.

Далее Сергей Аксёнов вместе с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максимом Новиком и врио генерального директора ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрием Прилипко обсудил ряд предложений по возврату на баланс сетей, ранее изъятых у предприятия, исходя из его технических возможностей. Также были изучены вопросы финансовой эффективности ресурсоснабжающей организации, в том числе на предмет нецелесообразного использования средств.

По поручению Главы республики в ближайшее время «Крымтеплокоммунэнерго» выстроит более грамотную коммуникацию с гражданами, включая возможность обращений через личные сообщения в официальных социальных сетях предприятия. Также к началу отопительного сезона нужно проработать возможности для регулирования температурного режима в помещениях в зависимости от климатических условий.

В дополнение Сергей Аксёнов отметил, что работа горячих телефонных линий всех ресурсоснабжающих организаций республики на данном этапе по-прежнему оставляет желать лучшего, и поручил скорректировать ее, основываясь на технических сроках установки и отладки необходимого программного обеспечения.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым