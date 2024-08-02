«Крымэнерго» вместе с администрациями муниципалитетов синхронизирует мероприятия по техприсоединениям к электросетям

В рамках оптимизации деятельности предприятия руководством «Крымэнерго» принимаются меры с учетом актуальной ситуации. Сергей Аксёнов подчеркнул, что предприятию и его районным подразделениям совместно с местными администрациями необходимо синхронизировать мероприятия по техприсоединениям.

До 15 августа руководителям подразделений «Крымэнерго» вместе с главами администраций нужно обойти все улицы и объекты, по которым у предприятия есть задолженность, и назначить сроки окончания работ. Требуется актуализировать текущую картину, чтобы четко понимать, какой объем работы необходимо выполнить, какими силами и средствами. Главная задача на данном этапе – определиться, когда потребители смогут рассчитывать на подачу электроэнергии, – отмечает Глава республики.

Руководитель «Крымэнерго» Максим Шклярский пообещал, что к 15 августа актуальные планы-графики будут опубликованы на официальном сайте и социальных сетях предприятия.

Помимо этого, Сергей Аксёнов еще раз напомнил о важности отладки работы горячих телефонных линий. «Обратная связь должна быть понятной, конкретной, поддерживаться непосредственно начальниками или их заместителями. Также должны быть открыты личные социальные сети местных руководителей для обращений граждан, – заявил Глава Крыма.

В дополнение Максим Шклярский проинформировал, что энергетики продолжают восстановление кабельных участков в Ялте. Работы ведутся на линиях, на которых находится большое количество социально значимых объектов.

Также специалисты «Крымэнерго» приступили к реализации дорожной карты по общежитиям, расположенным в городе-герое Керчи. Требуется перевести 1 820 потребителей из 46 общежитий на прямые расчеты с предприятием.

Часть дорожной карты отработали, около 100 потребителей уже перешли на прямые расчеты. Если есть потребность, устанавливаются приборы учета, заключаются договоры. Параллельно запланирована работа с управляющими организациями по приведению в порядок внутренних сетей, – подчеркивает руководитель «Крымэнерго».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым