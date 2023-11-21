Крымфиннадзор проверил деятельность ГУП РК «Крымэнерго». Нарушения есть

Службой финансового надзора Республики Крым во исполнение Поручения Главы Республики Крым Сергея Аксёнова проведена внеплановая выездная проверка отдельных вопросов финансово — хозяйственной деятельности в Государственном унитарном предприятии Республики Крым «Крымэнерго».

В ходе проверки специалистами Службы финансового надзора Республики Крым проведён анализ выполнения показателей финансового плана ГУП РК «Крымэнерго», исследовано финансовое состояние предприятия с 1 января 2022 г. по 1 июля 2023 г., выборочно проверена процедура осуществления закупок на предприятии, выполнение условий заключенных договоров на поставку товаров, выполнение работ и их исполнение.

В ходе проведения проверки установлены нарушения требований финансовой дисциплины и законодательства в сфере закупок на общую сумму 721,48 млн руб., из них основные:

проверкой процедуры закупки материалов, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ установлено, что из проверенного 91 договора по 70 договорам допущены нарушения на сумму 300,18 млн руб. (неверно определен победитель закупки, завышена начальная (максимальная) цена контракта, завышены цены приобретенных товаров и прочее).

в результате неэффективно принятых управленческих решений по необоснованному увольнению сотрудников восстановлено по решению суда 6 работников ГУП РК «Крымэнерго», которым за счет средств предприятия выплачен средний заработок за время вынужденного прогула, компенсация за моральный вред, госпошлина перечислена в доход бюджета, в общей сумме – 7,36 млн руб.

по решениям судов, вынесенных в 2022 г. и 9 месяцев 2023 г., взыскано с ГУП РК «Крымэнерго» за несвоевременную оплату поставщикам пеней и судебных расходов в размере 2,59 млн руб., что является прямым ущербом предприятию. За 2022 год ГУП РК «Крымэнерго» допущено 3052 факта несвоевременной оплаты поставщикам, за 6 месяцев 2023 года допущено 1618 таких фактов.

установлено неэффективное использование средств и имущества предприятия на закупку установки горизонтально-направленного бурения в сумме 20,5 млн руб., которая отработала только 46 часов в период с апреля по сентябрь 2021 года и в дальнейшем не использовалась в производственной деятельности предприятия, на закупку «Модуля по учету и начислению абонентской платы для юридических лиц» в сумме 14,06 млн руб., который не введен в эксплуатацию и не использовался в ГУП РК «Крымэнерго».

в результате неисполнения обязательств по выполнению сроков на технологическое присоединение к сетям электроснабжения ГУП РК «Крымэнерго» оплачено административных штрафов, выставленных Федеральной антимонопольной службой по 579 Постановлениям о назначении административного наказания по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ на общую сумму 173,70 млн руб. и вынесено 652 Постановления о назначении административного наказания по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, которые до настоящего времени не оплачены в размере 195,6 млн руб.

Кроме того, установлено что ГУП РК «Крымэнерго» проведены фактические расходы, не предусмотренные Планами ФХД, за период с 1 января 2022 г. по 1 июля 2023 г. в сумме 2,97 млрд руб. (расходы по передаче электрической энергии сетями смежных сетевых организаций, прочие расходы, выплаченные штрафные санкции), которые не согласованы с исполнительным органом – Министерством топлива и энергетики Республики Крым и Министерством финансов Республики Крым.

По результатам проведенной проверки, отмечают специалисты, можно сделать вывод о том, что Министерством топлива и энергетики Республики Крым и руководством ГУП РК «Крымэнерго» не осуществлялся должным образом контроль за деятельностью предприятия, работой структурных подразделений, что привело к значительному завышению расходов, увеличению убытков предприятия и отвлечению денежных средств из оборота предприятия.

О результатах проверки проинформирован Глава Республики Крым, акт проверки направлен в Комитет по противодействию коррупции Республики Крым для рассмотрения и принятия мер соответствующего реагирования по установленным фактам нарушений, организации следственных действий и возбуждению уголовных дел.

По информации Службы финансового надзора Республики Крым