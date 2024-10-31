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Крымографика Евгения Бадусева представлена в галерее ТЮЗа

Крымографика Евгения Бадусева представлена в галерее ТЮЗа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 14:38 31.10.2024

Крымографика Евгения Бадусева представлена в галерее актуального искусства «Ха-Ра-Шо!» Крымского государственного театра юного зрителя.

Пятая персональная выставка Евгения Бадусева – самая большая по количеству экспонируемых картин. Открывая выставку, куратор галереи – художественный руководитель ТЮЗа Андрей Пермяков отметил потрясающие работы автора и то, что больше половины картин сегодня выставлены впервые.

Картины художника выполнены в различных графических техниках. Большинство техник – авторские. В каждой работе смешано от 5 до 10 разных материалов. Здесь можно увидеть морские, горные, городские, архитектурные пейзажи, — сообщает пресс-служба министерства культуры Крыма.

Для Евгения Бадусева эта экспозиция особенная. Он посвятил ее памяти своей мамы, которой не стало ровно год назад. Художник рассказал, что она знала о предложении Андрея Пермякова выставляться в евпаторийской галерее и очень этого хотела.

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Увидеть персональную выставку Евгения Бадусева можно до 7 ноября, а уже 8 ноября галерея откроет новую экспозицию Ленура Велиляева.

Крымографика Евгения Бадусева представлена в галерее ТЮЗа

СПРАВКА: Евгений Бадусев – член Союза художников России. С 1977 года проживает в Симферополе. Выпускник Крымского художественного училища им. Н. С. Самокиша. Основная тема творчества художника – красота природы и богатство истории Крыма. Любимый жанр – пейзаж.

Фото: Крымский государственный театр юного зрителя, больше фото — ЗДЕСЬ.

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