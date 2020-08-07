Крымская Госавтоинспекция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус»

До конца августа на дорогах Крыма продлится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус-2020». Об этом сообщили в ГИБДД.

Операция инициирована в целях снижения аварийности при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом, предупреждения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов. Госавтоинспекторы особенно пристально будут следить за соблюдением Правил дорожного движения со стороны водителей автобусов, а также проверять документацию, касающуюся эксплуатации автобусов и перевозки пассажиров, — подчеркнули в ГИБДД.

Кроме того, уже сформированы мобильные группы из числа сотрудников Госавтоинспекции, подразделений по исполнению административного законодательства, отделов по вопросам миграции. Эти специалисты будут осуществлять рейдовые мероприятия по профилактике и пресечению нарушений в деятельности перевозчиков. Особое внимание обращено на легальность деятельности, согласованность маршрутов с органами власти и местного самоуправления. Также будет оцениваться техническое состояние используемого для перевозок подвижного состава, квалификация водительского персонала, наличие мест для стоянки автобусов и создание условий для предрейсового технического и медицинского осмотра.