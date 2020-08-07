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Крымская Госавтоинспекция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус»
Фото: ГИБДД

Крымская Госавтоинспекция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 18:58 07.08.2020

До конца августа на дорогах Крыма продлится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус-2020». Об этом сообщили в ГИБДД.

Операция инициирована в целях снижения аварийности при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом, предупреждения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов. Госавтоинспекторы особенно пристально будут следить за соблюдением Правил дорожного движения со стороны водителей автобусов, а также проверять документацию, касающуюся эксплуатации автобусов и перевозки пассажиров, — подчеркнули в ГИБДД.

Кроме того, уже сформированы мобильные группы из числа сотрудников Госавтоинспекции, подразделений по исполнению административного законодательства, отделов по вопросам миграции. Эти специалисты будут осуществлять рейдовые мероприятия по профилактике и пресечению нарушений в деятельности перевозчиков. Особое внимание обращено на легальность деятельности, согласованность маршрутов с органами власти и местного самоуправления. Также будет оцениваться техническое состояние используемого для перевозок подвижного состава, квалификация водительского персонала, наличие мест для стоянки автобусов и создание условий для предрейсового технического и медицинского осмотра.

Крымская Госавтоинспекция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус»

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