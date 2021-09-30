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Крымская молодёжь примет участие в региональной спартакиаде
фото: Крымское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды"

Крымская молодёжь примет участие в региональной спартакиаде

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 20:36 30.09.2021

В Симферополе на базе Медицинской академии КФУ им. В.И. Вернадского состоится V Спартакиада студенческих отрядов Крымского регионального отделения МООО «РСО». Мероприятие пройдет со 2 по 3 октября с участием студентов ведущих вузов Крыма и представителями студенческих отрядов.

На протяжении двух дней молодые люди покажут свои навыки в различных спортивных дисциплинах: армрестлинг, баскетбол, волейбол, выполнение нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), перетягивание каната, мини – футбол и киберфутбол, — сообщили в пресс-службе Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Организаторами Спартакиады выступают Министерство спорта Республики Крым, МООО «Российские Студенческие Отряды», Госкомитет молодежной политики РК, АНО «Дом молодёжи», ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Крымское региональное отделение МООО «РСО», студенческий спортивный клуб «Грифоны» КФУ им. В.И. Вернадского.

Крымская молодёжь примет участие в региональной спартакиаде

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