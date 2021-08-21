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«Верево Сити»
«Крымская платформа» – без Крыма. Ну а Киев снова проявил себя «во всей красе»
Фото: IrinaKushnikova, pixabay.com

«Крымская платформа» – без Крыма. Ну а Киев снова проявил себя «во всей красе»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:48 21.08.2021

Не так давно официальный Киев вещал о «приглашении» России на заседания так называемой «Крымской платформы». Неожиданно заявку на участие в форуме подал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов. Заявку украинские организаторы проигнорировали. Понятно, ни Россия, ни Крым на этом сборище не нужны, равно как и правдивая информация о жизни на полуострове.

Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра, — сказал РИА Новости Молохов.

Он собирался принять участие в саммите в качестве руководителя Международной ассоциации «Таврида». Молохов хотел сообщить другим участникам про диверсии, которые устраивали против населения полуострова киевские власти, в том числе об энергетической, продовольственной и водной блокадах, санкционной политике. А также рассказать о позитивных инфраструктурных и социальных изменениях, которые произошли в Крыму за время его нахождения в юрисдикции России.

Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой. Ведь на самом деле крымчане лишь исправили историческую ошибку, воспользовавшись своим законным правом на референдум, и сделали то, к чему так долго стремились, — вернулись к себе домой, в Россию, — отметил Александр Молохов.

Напомним, т.н. «Крымская платформа» соберется уже 23 августа. Министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в Крым назвал «Крымскую платформу» «шабашем», на котором запад продолжит «пестовать неонацистские расистские настроения современной украинской власти».

«Крымская платформа» – без Крыма. Ну а Киев снова проявил себя «во всей красе»

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