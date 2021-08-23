«Крымская платформа» — взгляд из Крыма

Скоротечный саммит «Крымская платформа», отметившийся очередной русофобской риторикой, прокомментировали в Крыму. И достаточно жестко.

Единственным практическим результатом проведения так называемой «крымской платформы» стал вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве. Других результатов и быть не могло по одной простой причине: обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева – всё равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег. Это самое глупое и безнадежное занятие на свете, — заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

По его словам, ничего нового киевский шабаш не принес. Прозвучали все те же надоевшие сказки об «аннексии», «оккупации», «милитаризации» Крыма, все то же демонстративное игнорирование мнения крымчан и результатов свободного выбора, который народы полуострова сделали в 2014 году.

Конечно, киевская власть еще долго будет рассказывать об очередной «перемоге», чтобы отвлечь население страны от катастрофических итогов трех десятилетий «незалежности», — отметил Аксёнов.

Он уверен, «Крымская платформа» продемонстрировала несостоятельность украинской государственности, которая не может существовать без внешних «подпорок» и «костылей» и не в состоянии сделать без них ни шага.

Стоит убрать хотя бы часть этих «подпорок» – бандеровский режим в Киеве рухнет еще быстрее, чем проамериканский режим в Кабуле. Так что «возвращенцам» Крыма уже можно начинать бронировать места на шасси американских самолетов. Потому что в салон пустят не всех, — резюмировал Аксёнов.

С ним солидарен и спикер крымского парламента Владимир Константинов.

За последние годы киевский режим нагородил столько фантомов с крымскими наименованиями (один только фейковый «Артек» чего стоит), что можно смело заявлять, что свой виртуальный «Крым» они уже «вернули». Здесь главное — не просыпаться, не возвращаться в реальность, — подчеркнул Константинов.

По его мнению, «платформа» вышла скучной.

Крымский поезд от неё давно уже ушёл, а собраться помахать ему вслед платочком собралась какая-то сомнительная компания, — заявил спикер Госсовета РК.