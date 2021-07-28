Крымская поисковая морская экспедиция получит дополнительное оборудование

Сегодня вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев и командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов посетили гидрографический катер «Юрий Белов». На борту судна находится поисковая экспедиция по обнаружению санитарных транспортных судов «Белосток» и «Ленин», затонувшихв годы Великой Отечественной войны. Как отметил Игорь Михеев, поисковая экспедиция является важной частью мемориальной работы:

Память — это самое важное, потому что без прошлого нет будущего. И все страницы военной истории Севастополя должны быть увековечены.

По словам Игоря Осипова, Черноморский флот окажет содействие в работе экспедиции.

Мы поддерживаем проведение экспедиции, считаем эту работу очень важной. С учётом локализации «Белостока» мы готовы оказать дальнейшее содействие и выделить дополнительное оборудование для обследований на большой глубине, — сказал Командующий ЧФ РФ.

Как отмечают участники экспедиции, «Белосток» находится на глубине от 500 до 800 метров.

Наше оборудование рассчитано на глубины примерно 350 метров, но, судя по проделанной работе, «Белосток» лежит на больших глубинах. Судно лежит в достаточно сложном для исследования районе – резкий свал и скалы, подводные ущелья. Мы надеемся, что уже в этом сезоне мы сможем найти судно, — отметил руководитель экспедиции Виктор Лебединский.

Участники экспедиции проведут обследование и других судов, потопленных в годы Великой Отечественной войны в районе Севастополя.

В рамках этой экспедиции мы также планируем провести обследование транспорта «Ленин». Сейчас мы получили магнитометрическую съемку и хотим провести полную фото- и видеофиксацию этого объекта. Кроме того, в ближайшие дни обследуем и проведем фиксацию другого интересного объекта – СП-12. Это небольшой буксир, на котором также погибли люди, — добавил Виктор Лебединский.

Экспедицию проводят Российское военно-историческое общество и Севастопольский государственный университет при участии Министерства обороны Российской Федерации. В ней задействованы корабли Гидрографической службы Черноморского флота РФ, а также глубоководные аппараты Севастопольского государственного университета.

Напомним, теплоход «Белосток» участвовал в снабжении осаждённого Севастополя и был атакован вражескими торпедными катерами. Большинство пассажиров погибло, судно до настоящего времени обнаружено не было. Пароход «Ленин» подорвался на советской мине ночью 27 июля 1941 года. Он лежит на глубине 97 м. На судне находилось около 4 тысяч человек, в том числе женщины и дети. Точное число погибших до сих пор не установлено.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.