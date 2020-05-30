Крымская полиция предупреждает: фейковые сайты предлагают «оформить выплаты на детей»

МВД по Республике Крым обращает внимание граждан на то, что в сети Интернет стали появляться фейковые сайты, которые предлагают «оформить выплаты на детей».

Киберпреступники начали регистрировать сайты, посвященные новым пособиям, которые были введены для семей с детьми. Некоторые ресурсы предлагают проверить, положена ли гражданину выплата. При этом мошенники часто используют рассылки. В названиях фейковых сайтов часто встречаются слова gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Приемы мошенников разнообразны: на некоторых сайтах похищают логин и пароль для входа на сайт Госуслуг, где-то просят ввести данные банковской карты, — сообщили в МВД по РК.

Полиция напоминает: подать заявление на выплату на ребенка до 3 лет можно на портале Госуслуги https://www.gosuslugi.ru или сайте Пенсионного фонда России в личном кабинете https://es.pfrf.ru .

Полицейские призывают жителей к бдительности. Обращайте внимание на верное написание адреса. Не стоит переходить по ссылкам, которые рассылают мошеннические сервисы, например, в мессенджерах. Запомните, официальный портал госуслуг или сайт ПФР никогда не попросит у вас данные банковской карты — cvv код с обратной стороны карты или пин-код к ней.

Если вы хотите подать заявку на детское пособие:

Убедитесь, что вы находитесь на официальном портале. Внимательно проверьте адресную строку браузера. Фейковые сайты могут отличаться лишь одной буквой, цифрой или доменным именем от официального сайта.

Не вводите данные банковской карты «для проверки информации» и не платите никаких комиссий «за перевод пособия на счет».

И не забывайте о хорошем антивирусе: он автоматически распознает фишинговые сайты.