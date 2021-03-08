Крымская полиция провела акцию «8 марта – в каждый дом»

Сотрудники МВД по РК в этом году активно поздравляли крымчанок с самого начала марта. На улицах стражи порядка встречали женщин с цветами и теплыми словами поздравлений.

На дорогах – инспекторы останавливали авто под управлением дама, но дабы не проверять документы и выписывать протоколы, а вручать цветы.

Поздравляя женщин с наступающим праздником, сотрудники ГИБДД также напомнили о необходимости соблюдать Правила дорожного движения и призвали быть примером для водителей-мужчин. Дамы, в свою очередь, с радостью выразили благодарность стражам правопорядка и пообещали соблюдать ПДД, — рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Но и это еще не все, в рамках акции «8 Марта – в каждый дом» сотрудники полиции поздравили семьи, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Кроме того, полицейские в городах и районах Крыма поздравили жён и матерей погибших сотрудников органов внутренних дел с Международным женским днем.

Сослуживцы стараются регулярно навещать родственников своих коллег, помогая им решать различные социально-бытовые вопросы, интересуются их самочувствием и здоровьем, оказывают посильную материальную помощь и моральную поддержку в сложных жизненных ситуациях, — отметили в МВД по РК.

Такие социальные акции проводятся традиционно в преддверии 8 марта во всех подразделениях органов внутренних дел в городах и районах полуострова.

Накануне Дня 8 Марта череда праздничных мероприятий продолжилась торжественной церемонией награждения лучших сотрудниц ведомства, посвятивших себя служению Отечеству.

Министр внутренних дел по Республике Крым генерал-лейтенант полиции Павел Каранда обратился к женщинам, подчеркнув, что они всегда вдохновляют своим умением всё успевать – и на работе, и в домашних, семейных делах. Он отметил, что в любом коллективе женщина неизменно остается женщиной, дисциплинируя мужчин и мобилизуя их на решение самых сложных задач. Павел Каранда пожелал всем сотрудницам органов внутренних дел Крыма семейного благополучия и успехов в службе.

За образцовое выполнение служебных обязанностей и достигнутые положительные результаты в оперативно-служебной деятельности ряд сотрудниц МВД по Республике Крым были награждены Почетными грамотами и ценными подарками.

Ну а артисты Культурного центра МВД по РК подготовили праздничный онлайн-концерт, посвященный предстоящему Международному женскому дню. В нем они отразили стремление всех мужчин правоохранительного ведомства от всей души поздравить прекрасную половину человечества с этим первым весенним праздником.

Фото: пресс-служба МВД по РК.