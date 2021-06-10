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Крымская рабочая группа требует признать блокаду полуострова геноцидом

Крымская рабочая группа требует признать блокаду полуострова геноцидом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:06 10.06.2021

Обращаться будут в европейские суды.

Крымская рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного полуострову Украиной, намерена обратиться в европейские суды за признанием энергетической, продовольственной, транспортной и водной блокад полуострова геноцидом, сообщил руководитель группы, первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс.

Мы работаем над этим, — это обращение в европейские суды для определения этих действий, блокад, как геноцида по отношению к гражданам РФ, проживающим на территории Крыма, — сказал Фикс на заседании комиссии совета законодателей по вопросам интеграции Крыма и Севастополя в правовую систему РФ в четверг.

Напомним, Крымская группа экспертов обнародовала первые результаты работы по определению ущерба летом 2019 года. В частности, названа сумма упущенных за 23 года выгод — 2,5 трлн. рублей. Также власти Республики, которая столкнулась с дефицитом воды, решили подсчитать ущерб от организованных Украиной блокад — энергетической, продовольственной, транспортной и водной.

По итогам подсчета ущерба власти Крыма планируют подготовить иски в суд. Первое разбирательство будет связано с перекрытием Украиной воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, промежуточная сумма ущерба — 1,5 трлн. рублей.

Крымская рабочая группа требует признать блокаду полуострова геноцидом

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