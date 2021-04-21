Крымская тематика в ежегодном послании Президента России Федеральному собранию

Как известно, Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж». Глава государства затронул, в частности, темы пандемии и здравоохранения в целом, демографии и поддержки семей с детьми. Полностью текст послания — ЗДЕСЬ . Отметим тезисы, которые касаются крымской тематики.

Туризм и льготные кредиты турбизнесу.

Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3-5%, — заявил Путин.

Пилотными проектами в этой области, по его словам, станут развитие горнолыжного курорта Шерегеш в Кузбассе, развитие инфраструктуры в Балаклавской бухте в Севастополе, укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининграде.

С учетом ресурсов и инфраструктурных кредитов новый импульс получат целые туристические кластеры. Например, регионы Центральной России смогут на качественно новом уровне обустроить и расширить маршруты Золотого кольца, — считает Президент.

При этом туристический потенциал может быть раскрыт у таких малых городов, как Таруса, Палех, Муром, Гороховец, Тутаев, Боровск. Получат развитие города Поволжья, курорта Крыма и вообще Черноморского побережья, а также таких здравниц, как Старая Русса в Новгородской области и Кавказские минеральные воды.

Санитарный щит от коронавируса.

В своем послании к Федеральному собранию Президент рассказал о важнейших научных проектах. О необходимости иметь мощный санитарный щит.

Этот год объявлен годом науки и технологий. До 2024 года на гражданские исследования Россия направит 1 трлн. 630 млрд. рублей. Мы запускаем инновационные программы по критически важным направлениям. Первое, у нас должен быть мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. В случае появления опасной инфекции — как коронавирус или не дай Бог хуже — должна в течение четырёх дней разработать собственные тест-системы, разработать эффективную вакцину и приступить к массовому производству, — сказал Путин.

Осень прошлого года ученые Крымского федерального университета им. Вернадского под руководством доцента кафедры биохимии вуза Владимира Оберемок разработали новую вакцину от коронавируса. Она включает один тиофосфатный фрагмент ДНК, несущий активатор врожденного иммунитета и антиген, в котором «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела.

Результаты разработки крымских ученых опубликованы в международном научном журнале «Inflammation Research». Тестирование «крымской вакцины» может начаться сразу после получения необходимого финансирования.

Пять тысяч «скорых» для регионов.

По словам Президента, систему здравоохранения надо выстроить на новой технологической базе. Во исполнение этого поручения в российские регионы (в основном – в села) в ближайшие три года направят 5 тысяч машин «Скорой помощи».

28 апреля мы будем отмечать День работника «Скорой помощи». Это люди, которые первыми вступают в борьбу с болезнью. Мы должны их поддержать. В ближайшие три года направим дополнительно «скорые» в регионы, что позволить практически полностью обеспечить их необходимым количеством, — заявил Владимир Путин.

В Крыму автопарк скорой медицинской помощи регулярно обновляется с момента возвращения Крыма в состав России. Только в 2014 году было приобретено 160 автомобилей для службы скорой медицинской помощи. В 2016 году для нужд республики закупили ещё 57 автомобилей «Скорой помощи», а в 2017 – 12.

В 2020 году в Крым передали 44 автомобиля для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральным районным и районным больницам, расположенным в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек), — уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения РК.

Кроме того, сегодня Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в стране нарастят поставки мобильных медицинских диагностических комплексов в регионы.

Только за 2020 год в районы Крыма направлено 10 передвижных медицинских комплексов для оказания помощи жителям населенных пунктов с численностью до 100 человек. Также, по словам Главы государства, с 1 июля следует запустить программу диспансеризации и профосмотров для россиян всех возрастов.

Социальные выплаты.

Эти инициативы Главы государства касаются всех регионов, без исключения, но мы уточним ситуацию по выплатам:

— все семьи, где есть дети школьного возраста, в середине августа получат по 10 тысяч рублей на ребенка, включая будущих первоклашек;

— неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно с 1 июля назначат выплату, средний размер которой по стране составит 5 650 рублей;

— беременные женщины в сложной материальной ситуации, вставшие на учет на ранних сроках, получат выплату в среднем 6 350 рублей в месяц;

— родителям детей в возрасте до 7 лет включительно оплатят больничный по уходу за ребенком в полном объеме вне зависимости от трудового стажа;

— в 2021 году родителям вернут половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.

Использованы материалы пресс-службы Президента РФ, ТАСС и Центра управления регионом РК, фото kremlin.ru.