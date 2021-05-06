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Крымская железная дорога провела акцию «Поезд – связь поколений»

Крымская железная дорога провела акцию «Поезд – связь поколений»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Крыму 12:24 06.05.2021

Крымская железная дорога (КЖД)в рамках мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, организовала и провела акцию «Поезд – связь поколений». В ней приняли участие ветераны-железнодорожники, участники боевых действий, дети войны. Особенность поезда в том, что вместе со старшим поколением в акции участвовали дети ветеранов, их внуки и правнуки, а также студенты Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности.

Крымская железная дорога провела акцию «Поезд – связь поколений»

Крымская железная дорога уделяет большое внимание сохранению памяти о Победе в Великой Отечественной войне и чествованию ветеранов. Предприятие и в дальнейшем будет активно принимать участие в поддержке ветеранов и патриотическом воспитании молодежи, — отмечает пресс-служба КЖД.

Крымская железная дорога уделяет большое внимание сохранению памяти о Победе в Великой Отечественной войне и чествованию ветеранов. Предприятие и в дальнейшем будет активно принимать участие в поддержке ветеранов и патриотическом воспитании молодежи, - отмечает пресс-служба КЖД.

Свой путь поезд, связующий поколения крымчан, начал с железнодорожной станции Джанкоя. Прибыл же — в Симферополь, где его ждал духовой оркестр, исполняющий мелодии военных лет.

Крымская железная дорога уделяет большое внимание сохранению памяти о Победе в Великой Отечественной войне и чествованию ветеранов. Предприятие и в дальнейшем будет активно принимать участие в поддержке ветеранов и патриотическом воспитании молодежи, - отмечает пресс-служба КЖД.

Со станции «Симферополь» поезд далее проследовал в Севастополь, по пути сделав остановку в Бахчисарае, где ветераны возложили цветы в Сквере Победы, заложенном работниками Крымской железной дороги в память о героях и в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Крымская железная дорога уделяет большое внимание сохранению памяти о Победе в Великой Отечественной войне и чествованию ветеранов. Предприятие и в дальнейшем будет активно принимать участие в поддержке ветеранов и патриотическом воспитании молодежи, - отмечает пресс-служба КЖД.

В городе-Герое Севастополе «Поезд поколений» встречали юнармейцы и студенты железнодорожного техникума. С вокзала участники акции переехали на Сапун-гору, где прошла экскурсия.

Крымская железная дорога провела акцию «Поезд – связь поколений»

Фото: пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога».

 

 

Крымская железная дорога провела акцию «Поезд – связь поколений»

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