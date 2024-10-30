Крымская девочка осквернила флаг России. Мать записала действия дочери на видео — теперь читает админпротокол

В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено видео, содержание которого направлено на дискредитацию Вооруженных сил РФ и осквернение государственного флага России. Полицейские установили автора видео — 10-летнюю ученицу одной из школ города Саки. Учитывая возраст школьницы, к административной ответственности будет привлечена ее 38-летняя мать, — говорится в сообщении.
В отношении женщины составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Сотрудники полиции передадут материалы по этому делу в административную комиссию по делам несовершеннолетних города Саки.
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