Крымская дружина юных пожарных — лучшая в России

Крымская команда ДЮП «Агенты 101» из Красноперекопска впервые одержали победу во Всероссийском конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных России».

В этом году в конкурсе принимали участие 3168 дружин из 33 субъектов Российской Федерации.

Юные пожарные из средней школы № 1 им. В.Ф. Маргелова предоставили план работы команды на текущий учебный год, сделали презентацию и видеофильм о деятельности дружины. Члены жюри оценили их организаторские, творческие и лидерские способности, а также оригинальность изложения идей и уровень подготовки в области противопожарных знаний. Школьники блестяще справились со всеми конкурсными испытаниями, успешно прошли голосование и одержали победу, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

На сегодняшний день в Крыму уже функционирует 25 команд дружин юных пожарных из 20 муниципальных образований.