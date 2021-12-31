Крымская Госавтоинспекция поздравляет с Новым годом

Уважаемые жители и гости Республики Крым!

От лица Государственной инспекции безопасности дорожного движения региона сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

Крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть везде у Вас будет только «зелёный свет». А 2022 год станет успешным во всех отношениях.

Безопасных дорог Вам и Вашим близким!

С уважением, Начальник УГИБДДМВД по Республике Крым, полковник полиции А.В. Борисенко.

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