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Крымская Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:38 22.12.2023

Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района ищут очевидцев ДТП, случившегося 10 дней назад.

12 декабря, в 19:35 автомобиль «TOYOTA CAMRY» под управлением 28-летнего водителя, двигаясь со стороны с. Садовое в направлении пгт. Октябрьское, вблизи с. Докучаево на неосвещенном участке местности допустил наезд на 74-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

На место ДТП выезжали наряды ГИБДД, было организовано регулирование дорожного движения в районе дорожной аварии. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, — говорится в сообщении МВД по РК.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, сообщить по телефонам дежурной части ОМВД России по Красногвардейскому району: (36556) 55-780 или 102.

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