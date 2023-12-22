Крымская Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района ищут очевидцев ДТП, случившегося 10 дней назад.
12 декабря, в 19:35 автомобиль «TOYOTA CAMRY» под управлением 28-летнего водителя, двигаясь со стороны с. Садовое в направлении пгт. Октябрьское, вблизи с. Докучаево на неосвещенном участке местности допустил наезд на 74-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте.
На место ДТП выезжали наряды ГИБДД, было организовано регулирование дорожного движения в районе дорожной аварии. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, — говорится в сообщении МВД по РК.
Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, сообщить по телефонам дежурной части ОМВД России по Красногвардейскому району: (36556) 55-780 или 102.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ДТП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ДТП в Крыму