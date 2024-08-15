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ская молодежь на месте помогает жителям Курской области в раздаче гуманитарной помощи

Крымская молодежь на месте помогает жителям Курской области в раздаче гуманитарной помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:13 15.08.2024

Участники крымского Молодежного крыла Народного фронта приехали в Курскую область на помощь местным жителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Ребята отправились на место прямо с федерального форума “Рубеж», вместе с добровольцами со всей страны

Присоединиться к работе в Курской области организаторы предложили только парням, так как сейчас в регионе нужны сильные руки. На призыв откликнулись более 30 добровольцев из 15 регионов.

Крымская молодежь на месте помогает жителям Курской области в раздаче гуманитарной помощи

Одними из первых в волонтеры записались ребята из Крыма. Крымская команда регулярно выезжает с гуманитарными миссиями в новые регионы и участвовала в ликвидациях последствий ЧС.

Я, как крымчанин, не смог остаться в стороне. Все эти десять лет страна помогала нам, и мы должны ответить тем же. Еду еще с одним участником из Крыма, хотели и девочки присоединиться, но, к сожалению, берут только парней. Я не раз выезжал в Херсонскую область, работал в гуманитарных центрах. В соседний Севастополь регулярно происходят “прилёты”. Всё это нам очень близко. Также недавно с командой были в Белгороде, отвозили гумпомощь. Видели, как живет регион. И сейчас буквально аналогичная ситуация, может даже хуже, происходит в Курской области. Поэтому, когда предложили поехать, сразу согласился. Кто, если не мы, окажет помощь людям, — рассказал Александр Карданов.

Вместе с добровольцами со всей страны молодые крымчане занимаются разгрузкой гуманитарной помощи для бойцов и мирных жителей, сбором продуктовых наборов, раздачей их населению, а также адресной помощью в эвакуации.

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источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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